Coronavirus : le bilan passe à 80 morts et plus de 2 700 contaminés

Une personne de 50 ans atteinte du coronavirus est décédé à Pékin, ce 27 décembre. Ce qui porte à 80 le nombre de victimes de ce virus. En Chine et ailleurs, les autorités sanitaires tentent de stopper la propagation de l'épidémie.

Le coronavirus, qui frappe la Chine depuis le mois de décembre, continue sa progression. «2019 n-Cov», c’est son nom, a déjà causé 80 morts – dont un à Pékin – et contaminé plus de 2 700 personnes. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, vient de corriger ce 27 janvier son évaluation de la menace liée au virus, la qualifiant d'«élevée» à l’international et non plus de «modérée» comme elle l’avait écrit jusqu’à présent en raison d’une «erreur de formulation».

En outre, la Chine a prolongé son congé du Nouvel an dans le but de retarder le pic d’affluence dans les transports et de réduire les risques de contagion. La France, elle, va organiser «un rapatriement par voie aérienne directe» pour les Français de la région de Wuhan, épicentre de l’épidémie.

