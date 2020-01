La Russie invite les membres de l'Otan à ses olympiades militaires

La Russie a invité les militaires de 90 pays, dont des membres de l'Otan, à participer cet été à ses «jeux armés internationaux», qui entre autres épreuves comporte un biathlon en char d'assaut. 6 000 militaires sont attendus.

6 000 militaires sont attendus pour la nouvelle édition des «jeux armés internationaux», qui se tiendra du 23 août au 5 septembre, a déclaré le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, au cours d'une conférence de presse retransmise sur le site internet du ministère. Moscou a par ailleurs invité les pays de l'Otan à participer à ces olympiades militaires. La compétition comporte une dizaine d'épreuves liées aux multiples spécialités militaires : saut en parachute, déblayage au bulldozer, démontage et remontage d'armes. L'une des épreuves les plus populaires, le biathlon en char d'assaut, est une course entrecoupée de tirs de précision au canon.

«Pour rendre ces duels encore plus spectaculaires, nous avons augmenté la difficulté des parcours et les critères de notation», a ajouté Sergueï Choïgou. Inaugurés en 2015, ces jeux réunissent surtout des pays d'ex-URSS, des Etats communistes ou jadis communistes (Chine, Vietnam, Angola) ou Etats proches de Moscou (Iran, Inde). Plus de 20 000 militaires, en provenance de 40 pays, y ont déjà participé, selon le ministère russe de la Défense.

En 2019, des militaires grecs, dont le pays appartient à l'Otan, avaient pris part à la compétition. Ils avaient décroché la 30e place, sur 39 Etats en compétition.

Des observateurs dépêchés de France, des Etats-Unis, de Turquie et de Slovaquie, tous membres de l'Otan, avaient assisté aux épreuves.

