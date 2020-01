La femme de Carlos Ghosn visée par un mandat d'arrêt japonais pour faux témoignage

La femme de l'ex-patron de Renault et Nissan est soupçonnée de fausses déclarations devant un tribunal de Tokyo en avril 2019. Elle a qualifié cette mesure de «vengeance des procureurs japonais» qui voudraient «mettre la pression» sur son mari.

Le parquet de Tokyo a annoncé ce 7 janvier avoir obtenu un mandat d'arrêt contre Carole Ghosn, soupçonnée de faux témoignage dans l'enquête japonaise visant son mari Carlos Ghosn, lequel fait déjà l'objet d'une demande d'arrestation par Interpol après sa fuite au Liban. Selon un communiqué du parquet, Carole Ghosn – qui se trouve actuellement au Liban – est soupçonnée de fausses déclarations devant un tribunal de Tokyo en avril 2019, quand elle avait été interrogée sur ses éventuelles rencontres avec une personne non nommément citée, en lien avec les accusations visant son mari.

Dans un entretien au journal français Le Parisien, Carole Ghosn a qualifié cette mesure de «vengeance des procureurs japonais» qui selon elle veulent «mettre la pression sur mon mari et me punir une fois de plus». Carlos Ghosn avait été arrêté en novembre 2018 à Tokyo pour malversations financières présumées puis inculpé. Après un cumul de 130 jours en détention, le patron déchu de Renault et Nissan avait été libéré sous caution fin avril 2019, mais avec l'interdiction formelle de quitter le Japon dans l'attente de son procès.

Il a fui «seul» selon sa femme

Carole Ghosn n'a cessé de clamer l'innocence de son mari, mais aussi de protester haut et fort contre les strictes conditions de sa liberté sous caution. Les juges japonais interdisaient notamment l'ancien magnat automobile de voir ou contacter sa femme.

Le parquet la soupçonnait d'être entrée en contact avec des protagonistes de l'affaire. Son smartphone et un de ses deux passeports avait notamment été saisis par les enquêteurs en avril dernier. Les juges avaient fait deux exceptions récemment, fin novembre et à Noël, en autorisant le couple à se parler par vidéoconférence en présence des avocats de Carlos Ghosn. Après la fuite de celui-ci au Japon dans la nuit du 29 au 30 décembre, plusieurs médias ont présenté son épouse comme le cerveau de l'opération d'exfiltration. Carlos Ghosn, qui doit tenir une conférence de presse très attendue à Beyrouth ce 8 janvier, a cependant assuré la semaine précédente qu'il avait organisé sa fuite «seul». «Je n'étais au courant de rien [...] J'étais à Beyrouth avec mes enfants pour fêter Noël, quelqu'un m'a appelée pour me dire : j'ai une surprise pour toi. C'était la plus belle de toute ma vie !», a affirmé Carole Ghosn au Parisien.

«Partir était le seul choix possible, alors qu'il voyait son procès reporté indéfiniment et qu'il était maintenu dans des conditions de privation de liberté visant à le déshumaniser. Carlos n'entendait pas plaider coupable pour des choses qu'il n'a pas faites», a-t-elle affirmé. En se réfugiant au Liban – qui n'a pas d'accord d'extradition avec le Japon – Carlos Ghosn a commis un acte «extrêmement regrettable» et a bafoué le système judiciaire japonais, a estimé le 7 janvier Nissan dans un communiqué. «Nissan a découvert de nombreux actes d'inconduite imputables à Ghosn au terme d'une enquête interne approfondie», rappelle le groupe automobile, qui l'avait dénoncé aux autorités et congédié peu après son arrestation fin 2018. Le constructeur japonais a ajouté qu'il continuerait à coopérer avec la justice et à poursuivre son ancien patron pour qu'il assume la responsabilité du «préjudice» qu'il lui a causé.

Train, hôtels et caisson percé

Le Franco-Libano-Brésilien de 65 ans est soupçonné de s'être enfui en prenant un jet privé à l'aéroport international du Kansai, près d'Osaka, le soir du 29 décembre, en compagnie de deux complices présumés, et d'avoir évité les contrôles en étant caché dans un caisson de matériel audio.

Selon la chaîne de télévision publique japonaise NHK citant des sources proches de l'enquête, les deux comparses de Carlos Ghosn seraient arrivés à l'aéroport du Kansai le matin du 29 décembre dans un jet privé en provenance de Dubaï, avec deux grands caissons similaires à celui dans lequel Carlos Ghosn se serait caché par la suite.

Les deux hommes ont ensuite pris un train à grande vitesse pour Tokyo où ils ont retrouvé Carlos Ghosn dans un hôtel, avant de faire le chemin inverse vers Osaka, cette fois en sa compagnie et toujours en Shinkansen. Ils ont ensuite rejoint un hôtel près de l'aéroport du Kansai, où ils avaient laissé les deux caissons, toujours selon la NHK. Les deux complices présumés ont quitté cet hôtel avec deux gros bagages vers 22h30 pour rejoindre l'aéroport, mais Carlos Ghosn n'était plus visible à leurs côtés.

