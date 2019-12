Le gouvernement britannique annonce une hausse du salaire minimum

Après sa large victoire électorale remportée grâce aux régions défavorisées favorables au Brexit, le gouvernement britannique mené par Boris Johnson a annoncé une forte hausse du salaire minimum à partir d'avril 2020.

Le salaire minimum pour les employés de plus de 25 ans va augmenter de 6,2% au 1er avril pour passer à 8,72 livres de l'heure : c'est ce qu'a annoncé ce 31 décembre le Trésor britannique.

Cela constitue «la plus forte augmentation en valeur» depuis la création en 2016 du salaire minimum sous sa forme actuelle, touché par 2,8 millions de Britanniques, selon un communiqué de l'administration du Premier ministre Boris Johnson.

La hausse annoncée représente quatre fois le taux annuel d'inflation de novembre (1,5%). Le pouvoir d'achat avait été mis sous pression par l'accélération de la hausse des prix après le référendum du Brexit en 2016, qui a pesé sur la monnaie britannique. La tendance s'est modérée ces derniers mois.

Trois semaines avant cette décision du gouvernement, les élections législatives au Royaume-Uni avaient donné leur plus forte majorité parlementaire aux conservateurs depuis Margaret Thatcher dans les années 1980. Le parti de Boris Johnson a ravi des sièges détenus depuis des décennies par les travaillistes dans le centre et le nord de l'Angleterre, dans des régions autrefois ouvrières et défavorisées, très majoritairement favorables au Brexit.

Soucieux de faire oublier l'austérité appliquée par son parti depuis 10 ans, le Premier ministre a promis en campagne d'importantes dépenses dans les services publics de santé et la police, des investissements dans les infrastructures et des gestes pour les plus démunis.

L'annonce de ce 31 décembre a néanmoins été critiquée par les Chambres de commerce britanniques, leur co-directrice générale Hannah Essex s'inquiétant d'une mesure qui va peser sur les finances des entreprises à «une période de grande incertitude économique», et appelant le gouvernement à en compenser le coût.

