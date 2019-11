Soldats tués au Mali : une polémique autour de l'eurodéputé Yannick Jadot ?

L’eurodéputé Yannick Janot s'est récemment retrouvé au centre d’une mini-polémique sur Twitter. Dans une vidéo, on le voit interpeller le président du Parlement européen, réclamant une minute de silence pour les soldats morts au Mali.

Yannick Jadot, député européen Europe Ecologie, a déclenché, en cette fin de mois de novembre, une petite polémique sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo postée par l’eurodéputé le 27 novembre sur le réseau social Twitter, on le voit se lever en début de séance plénière au sein de l’hémicycle du Parlement européen, et demander au président du Parlement, David Sassoli, de décréter une minute de silence en hommage aux militaires morts au Mali. «Ce parlement n’a pas eu l’occasion d’honorer leur sacrifice par une minute de silence. Je vous propose donc, monsieur le président, d’avoir une minute de silence et que tous nos collègues se lèvent pour nos soldats qui se sont sacrifiés au Mali», déclare-t-il, avant que l’extrait de la vidéo ne se termine.

En début de séance plénière ce midi, le @Europarl_FR a observé une minute de silence en hommage aux soldats français morts au Mali pic.twitter.com/DXAd2Dl36f — Yannick Jadot (@yjadot) November 27, 2019

Mais depuis ce 29 novembre, une nouvelle séquence de cette vidéo, plus longue, se répand sur internet. On y entend cette fois la réponse du président du parlement, qui explique à Yannick Jadot avoir déjà salué la mémoire des 13 soldats morts lors d’une précédente séance. «Monsieur vous n’étiez peut-être pas là hier dans l’hémicycle, nous avons salué la mémoire de ces militaires tombés au Mali, peut-être étiez-vous distrait, peut-être étiez-vous absent, mais notre assemblée a déjà rendu hommage à ces militaires...», a-t-il répondu.

Ce moment de gêne. 😳



pic.twitter.com/iGFCNfVWez — Alexis Poulin (@Poulin2012) November 28, 2019

La séquence a suscité de nombreuses réactions de la part des internautes, qui se sont posé des questions au sujet des véritables motivations de l’élu français, accusé par certains de vouloir récupérer le drame qui a frappé l’armée française. «Manipulateur», «honte», ou encore «menteur» : autant de critiques que l’on pouvait voir sur le réseau social Twitter.

Y. Jadot est un menteur doublé d’un manipulateur. 🤡🤡🤡 — Choubaka (@Choubaka15) November 28, 2019

La honte grave pour Jadot ! https://t.co/2HNeqbVaUq — soussou (@Hamayedsouss) November 29, 2019

En réalité, cette deuxième séquence vidéo est elle aussi sortie de son contexte. Dans l’échange complet entre le président du parlement et l’eurodéputé, publié sur le site du Parlement européen, on peut voir que David Sassoli a finalement accepté de procéder à cette minute de silence. «Même si vous étiez distrait et puis c’est le sentiment partagé par cette assemblée, je vous invite à cette minute de silence», a-t-il ajouté.

Le 26 novembre, le président David Sassoli avait effectivement évoqué l’accident dramatique qui a provoqué la mort de 13 soldats français, mais, d’après Yannick Jadot, il n’a pourtant à aucun moment demandé à l’hémicycle de faire une minute de silence.

J’étais évidemment présent mardi dans l’hémicycle quand le président du parlement a rendu hommage aux militaires français. Mais il n’y avait pas eu de minute de silence. Un symbole de respect. La minute de silence a finalement été observée. Nos soldats la méritent. — Yannick Jadot (@yjadot) November 28, 2019

Lire aussi : Militaires tués au Mali : le groupe EI revendique avoir causé la collision, la France dément