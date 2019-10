Décès d'Alexeï Leonov, premier homme à avoir effectué une sortie dans l’espace

Le cosmonaute soviétique Alexeï Leonov, qui a effectué la première sortie extravéhiculaire dans l’espace de l'histoire en 1965, est décédé des suites d'une longue maladie. Il avait 85 ans.

Alexeï Leonov, premier homme à être sorti dans l’espace et commandant de la première mission spatiale conjointe de l’URSS et des Etats-Unis, est décédé ce 11 octobre à l’âge de 85 ans, a déclaré son assistante. «Alexeï Leonov est mort à Moscou, à 12 h 40 (heure de Moscou), des suites d’une longue maladie», a ainsi déclaré Natalia Filimonova.

Le 29 mai dernier, à l'occasion de son anniversaire, les membres de l'équipage de la Station spatiale internationale Oleg Kononenko et Alexeï Ovtchinine avaient consacré leur sortie dans l'espace à l’anniversaire de Leonov. Sur leur combinaisons spatiales étaient apposées les inscriptions «Leonov n°1» et «Joyeux anniversaire, Alexeï Arkhipovitch». Ils avaient également extrait de la station un portrait de lui.

L'octogénaire a effectué deux vols spatiaux pour un total de 7 jours et 33 minutes. Lors du premier vol, qui a eu lieu les 18 et 19 mars 1965, le cosmonaute était deuxième pilote du vaisseau spatial Voskhod-2. Le 18 mars, Leonov a effectué la première sortie extravéhiculaire dans l’espace de l'histoire. Lors du second vol du 15 au 21 juillet – en tant que commandant d’équipage – il a participé au premier amarrage de vaisseaux spatiaux de pays différents : Soyouz 19 (URSS) et Apollo 18 (Etats-Unis). Une poignée de main historique en orbite a également eu lieu entre deux équipages constitué d'Alexeï Leonov, Valéry Koubassov, Vance Brand, Thomas Stafford et Donald Slayton.

