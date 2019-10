Attentat à Halle, en Allemagne : que sait-on de l'assaillant présumé ?

L'auteur de l'attaque visant une synagogue et un restaurant turc, qui a fait deux morts à Halle, a été interpellé dans la soirée du 9 octobre. Dans une vidéo qu'il a filmée, il s'en est pris aux «juifs», à «l'immigration de masse» et au «féminisme».

La ville allemande de Halle a été le théâtre d’une fusillade ce 9 octobre, qui a fait deux morts et deux blessés graves, et que la chancelière Angela Merkel a qualifiée d'«attentat». L'assaillant a visé une synagogue, en plein Yom Kippour, et un restaurant turc.

La police a annoncé dans la soirée que le tueur présumé avait été blessé dans un échange de tirs avec la police et interpellé. Selon le journal allemand Der Spiegel, il s'agirait d'un Allemand de 27 ans, prénommé Stephan B., arrêté à l'issue d'une course poursuite en voiture dans la région.

L’assaillant a lui-même filmé son attaque en direct

L'auteur de l'attaque a filmé son acte et l'a diffusé en direct sur Twitch. «Nous avons fait au plus vite pour retirer ce contenu», a assuré le porte-parole de la plateforme de streaming spécialisée dans le jeu vidéo et l'e-sport.

La vidéo montre l’assaillant, lourdement armé, arborant un casque et vêtu d'un treillis, tentant de pénétrer dans la synagogue du quartier Paulus, avant d’abattre une passante dans le dos. A peine ce premier meurtre commis, il revient à la charge devant l’édifice religieux en y déposant devant l’entrée un engin explosif qu’il ne parvient finalement pas à faire fonctionner. Il poursuit alors son chemin en tirant à bout portant sur un client d’un restaurant turc.

Le président de la communauté juive de Halle, Max Privorotzki, a témoigné : «Nous avons vu à travers la caméra de notre synagogue qu'un agresseur lourdement armé, avec un casque en acier et un fusil, a tenté d'ouvrir nos portes.»

Le mode opératoire de l'assaillant n'est pas sans rappeler celui utilisé par un Australien d'extrême droite, auteur en mars dernier d' un attentat contre deux mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Armé de fusils d'assaut, il avait abattu 50 personnes et diffusé les images de son attentat sanglant en direct sur les réseaux sociaux.

L'assaillant serait d’extrême droite

Alors que le parquet antiterroriste s’est saisi de l’enquête, les autorités allemandes ont évoqué le caractère «antisémite» de l’attaque. «Dans l'état actuel des choses, nous devons partir du principe qu'il s'agit d'une attaque antisémite», a ainsi déclaré dans un communiqué le ministre de l'Intérieur allemand, Horst Seehofer, ajoutant que la justice suspectait un acte «d'extrême droite».

Dans sa vidéo diffusée en direct, l’auteur se lance en anglais dans une violente diatribe à l'encontre des juifs. «Le féminisme est la cause du déclin du taux de natalité en Occident, qui sert de bouc émissaire pour l'immigration de masse, et la racine de tous ces problèmes, ce sont les juifs», aurait-il déclaré selon plusieurs médias. L'AFP rapporte également que l'assaillait a affirmé : «L'Holocauste n'a jamais existé».

