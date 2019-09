La Russie aurait proposé un moratoire sur les missiles de courte et moyenne portée

Dans le contexte de la fin du traité FNI, plusieurs dirigeants mondiaux auraient reçu des lettres de Vladimir Poutine proposant de décréter un moratoire sur le déploiement des missiles à courte et moyenne portée, selon le journal russe Kommersant.

La semaine du 16 septembre, Vladimir Poutine s’est adressé par écrit à plusieurs dizaines de dirigeants mondiaux afin de leur proposer de décréter un moratoiresur le déploiement en Europe et dans d’autres pays des missiles à portée intermédiaire et à plus courte portée, a déclaré en marge de l’Assemblée générale de l’ONU un diplomate anonyme d’un pays de l’OTAN, cité par le journal russe Kommersant.

Tous les membres de l’OTAN, ainsi que la Chine, la haute représentante de l’Union européenne pour les Affaires étrangères Federica Mogherini et le secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg auraient reçu la lettre du président russe.

La lettre porterait sur la fin du FNI. «La Russie a déjà annoncé sa décision de ne pas déployer de missiles à moyenne et à courte portée en Europe ou dans d’autres régions, tant que les Américains s’en abstiendront. [Nous] avons appelé les Etats-Unis et leurs alliés à prendre des engagements similaires, mais jusqu’à présent, nous ne voyons aucun intérêt de leur part. [Nous] vous demandons de soutenir nos efforts en vous prononçant en faveur d’un moratoire dans le cadre de l’OTAN sur le déploiement des missiles à courte et moyenne portée basés au sol, similaire à celui qui a été annoncé par la Russie», aurait écrit Vladimir Poutine dans cette lettre.

Washington a mis fin, le 2 août, à sa participation au traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, ouvrant de ce fait la voie à une nouvelle course aux armements dirigée contre la Russie, mais plus encore contre la Chine.