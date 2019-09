Assemblée générale de l'ONU : dix membres de la délégation russe privés de visa américain

Selon des agences de presse, les Etats-Unis n'ont pas accordé de visa à dix diplomates russes pour l'Assemblée générale de l'ONU. La porte-parole de la diplomatie dénonce un «nouvel acte de négligence des droits des Etats souverains.»

Ainsi que l'a annoncé l'agence de presse russe RIA ce 24 septembre, dix membres de la délégation russe n'ont pas reçu le visa américain nécessaire pour participer à l'Assemblée générale des Nations unies.

Maria Zakharova, porte-parole de la diplomatie russe, a réagi sur son compte Facebook et a dénoncé un «nouvel acte de négligence des droits des Etats souverains et des organisations internationales» : «Je l'ai déjà dit aux agences et je le répète ici. Certains membres de la délégation officielle de Russie n'ont pas reçu de visas américains pour participer à l’Assemblée nationale de l’ONU. C’est un exemple scandaleux de non respect des Etats-Unis à l'égard des membres de l'ONU, ainsi que de manquement à leurs obligations en tant que pays hôte de l'Organisation. Ce nouvel acte de mépris des droits des Etats souverains et des organisations internationales et cette incapacité à respecter leurs propres obligations en vertu du droit international de manière plus ou moins convenable seront le thème central de la conversation entre [Sergueï] Lavrov et [Mike] Pompeo à New York.»

Parmi les diplomates russes qui ne pourront pas se rendre aux Etats-Unis figure notamment le président du Comité des affaires étrangères du Conseil de la fédération, Constantin Kossatchev, qui a qualifié l'incident de «geste scandaleux qui ne peut pas être justifié». Et de souligner : «La non-délivrance de visas américains aux Russes qui envisagent de participer à l'Assemblée générale des Nations unies constitue une violation des obligations de la communauté internationale.»

Toujours selon la porte parole de la diplomatie russe, la partie américaine invoquerait une «nature technique» du problème, notamment les délais de soumission des documents. Maria Zakharova affirme pourtant que les demandes de visa ont été soumises dans les délais fixés par les diplomates américains eux-mêmes.

Lire aussi : Idleb : Moscou accuse les USA de faire pression sur les membres du Conseil de sécurité de l’ONU