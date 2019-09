Pas de menace après une explosion dans un centre de virologie en Russie, selon les autorités

L’explosion survenue dans un centre de virologie russe abritant les virus d’Ebola et de la variole, entre autres, ne présente aucune menace biologique, selon le chef du technopôle de Koltsovo, où le centre est situé.

Alors qu'une bonbonne de gaz a explosé le 16 septembre dans l’un des bâtiments du Centre national de recherche en virologie et biotechnologie Vektor – abritant notamment les virus d'Ebola et de la variole – à Novossibirsk, en Sibérie occidentale, le chef du technopôle de Koltsovo, où le centre est situé, a fait savoir qu’il n’y avait pas de substances biologiques dangereuses dans la salle où le feu s'est déclaré.

Une source interrogée par l'agence Interfax a expliqué que la bouteille de gaz avait explosé pendant des travaux de maintenance dans l'un des bâtiments du laboratoire. En conséquence, un employé a été blessé. Il a été hôpitalisé avec des brûlures aux second et troisième degrés. Le jour de l’explosion, le maire du technopôle de Koltsovo a précisé que le bâtiment du laboratoire où l’explosion avait eu lieu n'était pas utilisé au moment des travaux de réparation et ne contenait aucun échantillon biologique.



Le Centre national de recherche en virologie et biotechnologie Vektor possède l'un des assortiments de virus les plus complets au monde, notamment Ebola, la fièvre hémorragique de Marburg, le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et la variole. Par le passé, le centre Vektor – créé en 1974 dans la région de Novossibirsk – était une institution fermée chargée de l’élaboration de vaccins ainsi que de moyens de protection contre les armes bactériologiques et biologiques.