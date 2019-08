Le Kremlin annonce la reprise des relations dans le domaine de la sécurité avec la France

Alors que Vladimir Poutine et Emmanuel Macron ont exprimé une volonté de rétablir le dialogue entre les deux pays, certains formats de coopération pourraient être réactivés, sur la question sécuritaire notamment.

La Russie et la France reprendront leurs relations dans le domaine de la sécurité, relations rompues après le début des événements en Ukraine en 2014. Les parties française et russe se sont accordées pour tenir, le 9 septembre 2019 à Moscou, une session du Conseil de coopération sur les questions de sécurité, qui réunira les ministres des Affaires étrangères et de la Défense des deux pays.

C'est ce qu'a annoncé aux journalistes le 16 août, trois jours avant la visite officielle de Vladimir Poutine en France, son assistant Iouri Ouchakov. «Le format "deux plus deux" est à nouveau utilisé, ce qui est très important pour le développement d'approches communes aux problèmes internationaux et de sécurité», a souligné le conseiller du Kremlin.

En juin dernier, les Premiers ministres russe et français Dmitri Medvedev et Edouard Philippe avaient déjà discuté d'un retour au format «deux plus deux», qui avait été gelé à l'initiative des autorités françaises en 2014, dans le contexte de la crise ukrainienne. «Je pense que les décisions relatives à l'annulation de certains formats de communication sont erronées», avait alors déclaré Dmitri Medvedev à l’issue des négociations. Le Premier ministre russe avait également noté que le rétablissement de la communication à part entière au niveau de la Commission intergouvernementale franco-russe, ainsi que la création de nouveaux formats dépendait de la France : «Puisque nous n'avons pas bloqué ces formats, évidemment, il ne nous appartient pas de les réinstaurer. Nous sommes prêts à communiquer sous quelque forme que ce soit.»

Reprise de certaines relations bilatérales

Selon Iouri Ouchakov, les contacts politiques entre Moscou et Paris se sont récemment intensifiés : en dehors des réunions, des conversations téléphoniques et des échanges de messages entre les présidents Vladimir Poutine et Emmanuel Macron à maintes reprises, les Premiers ministres des deux pays se sont également rencontrés.

Parmi les pays du G7, la Russie ne négocie actuellement qu'avec le Japon dans ce même format «deux plus deux». Les parties s'emploient à reprendre les principaux formats de coopération gelés depuis plusieurs années : la Commission intergouvernementale et la Grande commission parlementaire France-Russie (dont les activités ont été suspendues en 2013), le Conseil de coopération sur les questions de sécurité avec la participation des ministres des Affaires étrangères et de la Défense (la première réunion entre ces ministres depuis 2012 aura lieu le 9 septembre).

Le 19 août, recevant Vladimir Poutine à Brégançon, Emmanuel Macron avait évoqué de «nouvelles formes de relations et d'actions utiles» entre la Russie et la France.

