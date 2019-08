Un tableau de Bill Clinton vêtu d'une robe et de talons a-t-il été retrouvé chez Jeffrey Epstein ?

D'après deux sources indépendantes citées par le New York Post et le Daily Mail, un tableau représentant l'ancien président américain Bill Clinton portant une robe bleue et des talons rouges aurait trôné dans la maison de Jeffrey Epstein à Manhattan.

En dépit de la mort du milliardaire dans des circonstances encore troubles, l'affaire Epstein ne fait que commencer. Et à mesure que le temps passe, elle pourrait révéler son lot d'informations étranges, si ce n'est perturbantes. La découverte présumée, dans la maison de Jeffrey Epstein à Manhattan, d'une peinture à l'huile représentant Bill Clinton (ancien président américain dont le nom figurait dans le carnet d'adresse de Jeffrey Epstein aux côtés de centaines d'autres personnalités), pourrait rentrer dans la première catégorie.

D'après une source policière citée par le journal américain New York Post (à tendance républicaine) le 14 août, le tableau en question «était suspendu bien en évidence – dès que vous entriez – dans une pièce à droite». «Tous ceux qui l'ont vu ont souri et se sont mis à rire», a précisé cette source au tabloïd.

Et pour cause, l'œuvre aurait de quoi surprendre : vêtu d'une robe bleue et portant des talons rouge vif, l'ancien président américain y apparaîtrait assis lascivement sur un siège dans ce qui semble être le Bureau ovale, et pointerait du doigt en direction de celui qui observe le tableau.

Le tabloïd britannique Daily Mail rapporte la même information le 14 août, invoquant une source anonyme «exclusive», qui assure avoir vu cette peinture dans la demeure du milliardaire à l'occasion d'une visite commerciale : «C'était absolument Bill Clinton. C'était choquant, c'était vraiment une peinture de lui. C'était une image très provocante et sexuelle. Il portait des talons, une robe bleue et sa main était dans une position étrange.» Le Daily Mail publie en outre deux images de la toile, qui auraient été prises par deux témoins.

Si l'origine de l'œuvre n'a pas encore été officiellement déterminée, le New York Post note qu'elle ressemblerait comme deux gouttes d'eau au tableau baptisé Parsing Bill, peint et vendu par une artiste new-yorkaise nommée Petrina Ryan-Kleid, selon la galerie d'art en ligne Saatchi Art.

La proximité supposée entre Jeffrey Epstein et Bill Clinton pourrait se révéler être un point important de l'affaire Epstein. Selon les comptes rendus présumés des vols du jet privé du milliardaire révélés par Fox News en 2016, l'ancien chef d'Etat aurait voyagé à bord du «Lolita express» au moins 26 fois. Ces documents révèlent par ailleurs que sur au moins cinq de ces vols, il aurait préféré se passer de ses services secrets.

Bill Clinton, de son côté, a reconnu par l'intermédiaire d'un porte-parole, avoir voyagé à quatre reprises à bord du jet privé du milliardaire, mais assure que ces voyages avaient lieu dans le cadre des activités de la Clinton foundation, et qu'il était accompagné de son équipe et de ses services secrets à chaque fois. «Il n’a pas parlé à [Jeffrey] Epstein depuis plus de dix ans et il n’est jamais allé à Little St. James Island, au ranch de [Jeffrey] Epstein au Nouveau-Mexique, ni à sa résidence en Floride», a déclaré le porte-parole.

