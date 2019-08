The Guardian s'excuse après avoir accusé à tort Sputnik d'avoir trafiqué une photo de Notre-Dame

En avril, The Guardian avait accusé Sputnik d'avoir retouché une photo, sur laquelle on voit deux hommes souriant devant la cathédrale parisienne en flammes. Le journal britannique reconnaît désormais ses torts et présente ses excuses.

Le quotidien britannique The Guardian a présenté son mea culpa, quatre mois après avoir accusé à tort le média Sputnik d'avoir fabriqué une photo de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame, sur laquelle apparaissent deux hommes souriant.

Dans une story sur Instagram, le journal indique : «La vérité est importante pour nous donc si vous êtes fan de notre série "Fake or for real ?", lisez ceci : dans un épisode de "Fake or for real ?" publié le 19 avril, nous avons suggéré qu'une photo devenue virale durant l'incendie de Notre-Dame avait été trafiquée. Nous avons été contactés par le détenteur du droit d'auteur de la photo, Sputnik France, et nous avons reconnu que la photo n'avait pas été trafiquée. Nous nous excusons pour avoir dit le contraire.»

Source: Sputnik Publication faite par le Guardian sur Instagram Stories.

L'image en question avait été diffusée par Sputnik France le soir du 15 avril.

The Guardian avait laissé entendre que la photo avait été modifiée afin de donner l'impression que des musulmans célébraient l'incendie de la cathédrale de Paris. Or, Sputnik n'a jamais insinué que les deux individus apparaissant sur la photographie étaient musulmans, ni qu'ils souriaient en raison de l'incendie.

