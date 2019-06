La France, l'Allemagne et l'Espagne vont développer un remplaçant du Rafale

La France, l'Allemagne et l'Espagne ont concrétisé le 17 juin, au salon du Bourget, leur engagement dans le projet d'un nouvel avion de combat inclus dans le Système de combat aérien futur (SCAF).

Au premier jour de la 53e édition du Salon aéronautique et de l'espace du Bourget, près de Paris, les ministres française des Armées, Florence Parly, et allemande de la Défense, Ursula von der Leyen, ainsi que leur homologue espagnole Margarita Robles, ont paraphé un accord-cadre appelé à structurer les relations entre les trois pays autour du projet Système de combat aérien futur, le SCAF. Il signe officiellement l'arrivée de Madrid dans ce projet.

Initié en 2017, le SCAF est conçu comme un système associant avion de combat de nouvelle génération (NGF, Next Generation Fighter), drones, futurs missiles de croisière et drones évoluant en essaim. Il sera connecté à des avions, des satellites, des systèmes de l'OTAN et des systèmes de combat terrestres et navals. Le nouvel avion de combat en question est destiné à remplacer les actuels Rafale et Eurofighter d'ici à 2040.

«Ce projet prend désormais une dimension résolument européenne : l'Espagne a rejoint officiellement le programme ce matin», s'est félicitée Florence Parly. Selon son entourage, cité par l'AFP, «c'est la preuve que la volonté européenne d'avoir une base industrielle en Europe capable de relever le défi des industries chinoise, russe, américaine, se matérialise».

La maquette grise à l'échelle un du futur chasseur a été dévoilée en présence du président français Emmanuel Macron.

