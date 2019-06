Sexe, drogues: le ministère russe de la Culture dément avoir coupé des scènes du biopic d'Elton John

Des scènes d'amour homosexuel et de consommation de drogues ont été retirées de «Rocketman», le biopic musical sur Elton John, lors de sa sortie en Russie. Soupçonné d'en être à l'origine, le ministère russe de la Culture a opposé un démenti.

Rocketman, le biopic musical sur Elton John, a été présenté en Russie sans les scènes d'amour homosexuel et de consommation de drogues qui y figuraient initialement. Présenté au Festival de Cannes en mai dernier, Rocketman retrace le parcours d’Elton John depuis ses premiers débuts jusqu'à sa consécration planétaire en passant par ses lourds problèmes d'addiction : drogue, alcool, sexe, boulimie...

Pour la pop-star britannique et son équipe, la décision de retirer ces scènes relève ni plus ni moins de la censure. «Nous rejetons avec la plus grande fermeté la décision de censurer Rocketman pour le marché russe», a ainsi écrit l'artiste, par ailleurs coproducteur du film, sur Twitter. Avant d’ajouter : «Paramount Pictures a été un partenaire courageux et audacieux en nous permettant de créer un film qui représente la vie extraordinaire d’Elton [John], ses défauts et tout le reste.»

Un temps incriminé, le ministre russe de la Culture Vladimir Medinski a pour sa part démenti que son ministère soit à l'origine de ces coupes : «Si vous vous imaginez le ministère de la Culture comme une organisation qui découpe la pellicule avec des ciseaux, vous vous trompez. Nous avons un autre fonctionnement et d'autres tâches», a-t-il déclaré à l’agence de presse Ria Novosti.

De son côté, le distributeur du film en Russie a confirmé avoir procédé au retrait de ces scènes pour des raisons légales, sans donner plus de détails. En Russie, le film est interdit aux spectateurs âgés de moins de 18 ans mais les mineurs peuvent voir le film si ils sont accompagnés d'une personne majeure.

