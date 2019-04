Belgique : une foule en colère assiège une école pour une rumeur de viol sur une fillette (VIDEO)

250 personnes ont manifesté devant une école avant d'être dispersés par la police, à la suite de soupçons de viol d'une petite fille. La rumeur avait pourtant été infirmée par le parquet de Bruxelles dans la matinée.

A Schaerbeek, dans la région de Bruxelles-Capitale, la police a dû faire usage le 30 avril de gaz lacrymogène afin de disperser une foule de 250 personnes, selon le quotidien Le Soir, regroupées devant une école primaire communale. Dans une vidéo tournée par la chaîne néerlandophone VTM Nieuws, on voit des policiers protégeant l'entrée de l'école, face à une foule en colère qui jette des projectiles.

[VIDEO] Boze ouders bekogelen politie aan schoolpoort Schaarbeek na verklaring gerecht dat meisje niet werd misbruikt. https://t.co/TDQWuT6PBxpic.twitter.com/8qbxrVlsMO — VTM NIEUWS (@VTMNIEUWS) 30 avril 2019

La tension avait commencé à monter cinq jours auparavant. Le 25 avril, une mère avait retrouvé du sang dans la culotte de sa petite fille, âgée de quatre ans, à son retour de l'établissement scolaire. Très rapidement, cette mère et des parents d'élèves y ont vu la preuve d'un viol, ne trouvant pas d'autre explication aux saignements.

Aucun fait de mœurs et aucune autre violence n’a été commis

Pour autant, le 30 avril, vers 11h, Michel De Herde, conseiller municipal de Schaerbeek chargé de l'enseignement, a lu un communiqué du parquet de Bruxelles, dans lequel il est affirmé que l'enfant n'avait subi aucune violence sexuelle. Selon des experts mandatés par le procureur de Bruxelles, les pertes de sang de la petite fille ont pour cause une infection. «Aucun fait de mœurs et aucune autre violence n’a été commis», a conclu Denis Goeman, porte-parole du parquet. «Une audition vidéo filmée de l’enfant a été réalisée par des enquêteurs spécialisés avec l’assistance d’un interprète [...] Suite aux éléments recueillis, le parquet de Bruxelles a mandaté un médecin légiste afin de prendre connaissance du contenu du dossier médical de l’enfant et de nous faire part de ses conclusions», a encore détaillé le porte-parole, cité par RTL.

Les manifestants se sont montrés si violents qu’il n’a pas été possible de maintenir le calme

Ces déclarations n'ont toutefois pas apaisé la foule, rassemblée et criant, entre autres, «Justice pour nos enfants !». Une femme est notamment tombée à terre avant d'être évacuée vers un hôpital. «Les manifestants se sont montrés si violents qu’il n’a pas été possible de maintenir le calme. Nous devons faire en sorte que tous les parents regagnent confiance en l’école. Nous gardons contact avec eux et avec la communauté», a expliqué le bourgmestre de Schaerbeek, Bernard Clerfayt.

Soupçons de viol à Schaerbeek: la police utilise du gaz lacrymogène sur la foule, il y a un blessé (photos) https://t.co/mCtCYpxGvD — Le Soir (@lesoir) 30 avril 2019

Face à la situation potentiellement explosive, l'édile a décidé de fermer l'école pour le reste de la semaine.

