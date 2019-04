Moscou simplifie l'octroi de la nationalité russe aux résidents de l'est ukrainien

Vladimir Poutine a annoncé l'entrée en vigueur immédiate d'un décret à «caractère humanitaire», facilitant l'accès à la nationalité russe des habitants du Donbass. Kiev a réagi en demandant aux Occidentaux de renforcer les sanctions contre Moscou.

Dans un décret entré en vigueur le 24 avril, Vladimir Poutine a simplifié l'octroi de la nationalité russe aux habitants de certaines régions ukrainiennes du Donbass, où les républiques autoproclamées de Lougansk et de Donetsk continuent de s'opposer à l'armée régulière de Kiev. C'est derniers peuvent désormais recevoir un passeport russe «dans les trois mois» après une demande.

Cette mesure vise à «protéger les droits et libertés de la personne et du citoyen» et suit «les principes généralement acceptés des normes et du droit international». «Nous n'avons aucune intention de créer des problèmes au nouveau pouvoir ukrainien mais supporter une situation où les gens vivant sur les territoires de ces républiques de Donetsk et Lougansk sont privés de droit, c'est déjà aller au-delà des limites des droits de l'homme», a commenté le président russe.

«Ils ne peuvent pas se déplacer normalement, ils ne disposent pas des droits les plus élémentaires. C'est purement une question à caractère humanitaire», a ajouté Vladimir Poutine.

Kiev appelle à renforcer les sanctions contre la Russie

Côté ukrainien, cette décision – prise 24 heures après l'officialisation par la Commission électorale de la victoire de Volodymyr Zelensky au deuxième tour de l'élection présidentielle – irrite. Le nouveau chef d'Etat a appelé en réaction les Occidentaux à renforcer les sanctions contre Moscou.

«L'Ukraine compte sur le soutien de la communauté internationale [...] et sur le renforcement de la pression diplomatique et des sanctions contre la Russie», a déclaré dans un communiqué l'équipe de l'ancien comédien ce 24 avril. «[Cette décision] est une nouvelle confirmation du vrai rôle de la Russie en tant qu'Etat agresseur, qui mène une guerre contre l'Ukraine», poursuit le communiqué.

Dans la foulée de sa victoire écrasante, Volodymyr Zelensky avait promis de «relancer» le processus de paix dans la région, dans le cadre des accords de Minsk II signés en février 2015. «Le plus important est de cesser le feu», avait-il fait valoir. En fin de campagne, le comédien avait promis de mener une «guerre de l'information» visant à convaincre les populations du Donbass «que l'Ukraine a besoin d'elles, qu'elles ont besoin de l'Ukraine».

