Nouvelle explosion près d'une église au Sri Lanka, la police découvre 87 détonateurs de bombes

Des perquisitions sont en cours au lendemain d'attentats contre des églises et des hôtels qui ont fait au moins 290 morts au Sri Lanka. Une nouvelle explosion a eu lieu près d'un lieu de culte catholique lors d'une opération de déminage.

Un véhicule a explosé près d'une église de Colombo le 22 avril, alors que des membres d'une équipe de déminage tentaient d'y désamorcer une bombe, selon un témoin de l'agence Reuters. Aucun bilan n'a été communiqué dans l'immédiat.

Plus tôt, la police du Sri Lanka avait annoncé avoir découvert 87 détonateurs dans la gare de bus Bastian Mawatha de Pettah, au lendemain d'une vague d'attentats suicides qui ont fait plus de 290 morts dans le pays. Cette station, l'une des principales de Colombo, se trouve à mi-chemin des hôtels et de l'église frappés par des explosions.

«La police a trouvé 12 [détonateurs] éparpillés sur le sol et plus tard [ont] fouillé une décharge où 75 détonateurs supplémentaires ont été trouvés», ont précisé les forces de l'ordre.

Le 21 avril, dimanche de Pâques, plusieurs attentats menés par des kamikazes contre des églises catholiques et des hôtels, dans différentes parties de l'île, ont fait au moins 290 morts et des centaines de blessés au Sri Lanka. Une bombe a également été retrouvée et désamorcée à proximité de l'aéroport international de Colombo.

24 personnes ont été arrêtées en lien avec les attaques, mais aucun groupe n'a revendiqué les attentats dans l'immédiat. Les autorités ont néanmoins annoncé soupçonner un groupe islamiste local soutenu par un réseau international.

Lire aussi : 290 morts dans des attentats contre des églises et hôtels de luxe : état d'urgence au Sri Lanka