«Nous avons menti, triché et volé»: le secrétaire d'Etat américain évoque son passé à la CIA (VIDEO)

Lors d'une intervention auprès d'étudiants de l'Université A&M du Texas, Mike Pompeo n'a pas manqué de provoquer l'enthousiasme et l'hilarité de son auditoire alors qu'il rappelait son expérience en tant que directeur de la CIA, de 2017 à 2018.

Le secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, s'est rendu le 15 avril 2019 dans l'un des établissements universitaires les plus réputés de l'Etat texan, l'Université A&M du Texas.

J'étais le directeur de la CIA : nous avons menti, triché et volé. On a été entièrement formés pour ça.

Interrogé sur l'attitude diplomatique à adopter vis-à-vis de certains pays tels que l'Arabie saoudite, le secrétaire d'Etat a cherché à relativiser le poids des critiques adressées à l'administration américaine, estimant que trop d'Américains ne comprenaient pas la chance qu'ils avaient «d'être ici, aux Etats-Unis». Donnant une explication imagée des subtilités de la diplomatie américaine, Mike Pompeo a poursuivi en évoquant son expérience en tant que directeur de la CIA, de 2017 à 2018. «Quand j'étais en début de carrière, la devise était "tu ne mentiras pas, tu ne tricheras pas ou tu ne voleras [pas], tu ne toléreras pas non plus ceux qui le font". J'étais le directeur de la CIA : nous avons menti, triché et volé. On a été entièrement formés pour ça». Des propos qui ont retenu l'attention de nombre d'observateurs, certains ayant pris la peine d'extraire ce court passage vidéo sur les réseaux sociaux.

Face à son auditoire estudiantin, l'ancien chef de la CIA a défendu, pendant près d'une demi-heure, le bien-fondé de la politique étrangère américaine à travers le monde, rappelant à son public que l'Université A&M du Texas était celle qui orientait ses diplômés, «plus que toute autre université», vers l'armée américaine. «Vous êtes engagés et vous voulez servir. Vous devez en être fiers et j'aime ça !» n'a pas tardé à lâcher le haut diplomate dans l'introduction plutôt enflammée de son intervention.

