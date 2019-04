L'écrivain français Jean-Louis Gouraud invité d'honneur au Festival international du cheval à Damas

La Syrie accueille le Festival international du cheval arabe du 17 au 19 avril. Plusieurs personnalités françaises se sont déplacées à Damas pour y participer. Le festival va se conclure par le départ de la grande chevauchée Damas-Moscou.

Le 17 avril c'est la fête nationale en Syrie qui célèbre la proclamation d’indépendance du pays vis-à-vis de la France en 1946. Cette année, aux festivités s'ajoute un autre événement, le Festival international al-Cham pour le cheval arabe qui a vocation de marquer la reconstruction du peuple autour d'un symbole fort : le cheval.

Les organisateurs du festival qui se veut international ont invité de nombreuses personnalités dont des Français. Ainsi certains écrivains, journalistes, artistes et cavaliers sont venus à Damas pour prendre part à l'événement. Parmi eux, l'écrivain, éditeur et journaliste Jean-Louis Gouraud. Celui qui a fait un voyage à cheval en 1990 de Paris à Moscou ne cache pas sa joie de participer au festival : «Comme amateur de chevaux, je sais que la Syrie possède la plus belle souche de pur-sang arabe. Je suis venu voir ce qu’est devenue cette magnifique race après dix ans de martyre. Et je suis heureux de constater qu’ici, règne la joie comme on l’a toujours quand il y a des chevaux».

Parmi d'autres invités, on compte notamment l’écrivain Christophe Donner, le réalisateur de cinéma Joël Farges, le photographe Pascal Barrier, ou encore le réalisateur Didier Parmentier.

Départ de la grande chevauchée Damas-Moscou

Le festival à Damas qui va durer trois jours prendra fin le 19 avril. En point d'orgue, une grande parade des cavaliers dans les rues de Damas est programmée. Le festival va d'ailleurs se conclure par le départ de la grande chevauchée vers Moscou en Russie, via Bagdad et Téhéran. C’est l’intellectuel syrien et cavalier au long cours Adnan Azzam (auteur du livre A cheval entre Orient et Occident, mon tour du monde à cheval, aux éditions du Rocher) qui, après son tour du monde à cheval entre 1982 et 1986, conduira cette expédition.