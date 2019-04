Algérie : Rachid Nekkaz ciblé par une pluie de projectiles lors d'une apparition publique (VIDEOS)

Une pluie de projectiles s'est abattue sur Rachid Nekkaz alors qu'il se présentait au balcon d'un immeuble d'Alger pour saluer des manifestants présents dans la rue. Hué, l'homme d'affaires algérien a dû se retrancher dans le bâtiment.

Le 5 avril dans la capitale algérienne, le millionnaire et militant politique Rachid Nekkaz s'est attiré la colère de manifestants lors d'une apparition publique depuis le balcon de l’immeuble qui abrite la permanence de son parti, le Mouvement de la jeunesse et du changement (MJC). La scène est rapportée par les médias algériens Algérie Eco et Observ'Algérie.

Alors qu'ils défilaient dans la rue trois jours après la démission du président algérien Abdelaziz Bouteflika, des citoyens ont en effet visé l'homme d'affaires avec des projectiles de toutes sortes, forçant celui-ci à se réfugier à l'intérieur du bâtiment. Une première vidéo montre Rachid Nekkaz applaudir la foule avant de devoir interrompre son apparition sous les huées et la pluie de projectiles le visant.

Dans une autre vidéo, on peut voir des manifestants puiser dans les bacs à ordures situés au pied de l'immeuble, pour se procurer leurs projectiles. D'après cette même vidéo, il apparaît que les plus téméraires ont réussi à atteindre le balcon, après que les volets de la porte-fenêtre avaient été fermés pour protéger Rachid Nekkaz.

Alors que le chef de l'Etat Abdelaziz Bouteflika – dont la perspective d'un cinquième mandat était contestée – a démissionné après une vague de mobilisation de la population, les Algériens réclament toujours la fin du «système». Une élection présidentielle doit être organisée sous 90 jours.

