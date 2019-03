Facteur de stabilisation : le Liban voit d'un bon œil la présence russe au Moyen-Orient

La présence russe au Moyen-Orient, une manière de débarrasser la région du terrorisme tout en «réduisant le degré d'arrogance israélien» ? C'est la vision qu'a exposée le ministre libanais des Affaires étrangères Gebran Bassil à RT.

Au cours d'une visite officielle de deux jours en Russie en compagnie du président Michel Aoun, le ministre libanais des Affaires étrangères Gebran Bassil a accordé un entretien à RT le 25 mars à Moscou.

Il a notamment estimé que la présence de la Russie dans la région ne constituait «pas une menace, mais [était] au contraire un facteur d'apaisement et de stabilisation».

Gebran Bassil a en effet estimé que cette présence russe comportait l'avantage de «créer un équilibre dans la région et [de] la débarrasser du terrorisme, tout en réduisant le degré d'arrogance israélienne».

Il a également affirmé que les visites du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou en Russie pouvaient «être un facteur positif si elles aid[aient] à tempérer les Israéliens».

Pour Gebran Bassil, la Russie a un rôle à jouer non seulement dans la reconstruction de la Syrie, mais aussi dans l'économie de la région. «Je pense qu'il existe encore une opportunité stratégique de coopération avec la Russie, au Liban et dans l'ensemble de la région arabe, en particulier dans le domaine économique [...] mais aussi sur la question du gaz», a-t-il ainsi ajouté, assurant, au passage, que le Liban souhaitait inciter les sociétés russes et américaines à développer des gisements de gaz dans son pays.

Lire aussi : Pour le Liban, le temps est venu de réintégrer la Syrie au sein de la Ligue arabe