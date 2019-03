L'Europe doit sceller «un grand accord géostratégique» avec la Russie, pour Christian Saint-Etienne

Invité de La Grande interview sur RT France, l’économiste Christian Saint-Etienne estime que l’Europe doit faire «évoluer son système politique» sous peine d’être dominée par les puissances américaine et chinoise.

Dans la Grande Interview, Jean-Marc Sylvestre reçoit Christian Saint-Etienne, économiste et professeur au Conservatoire national des arts et métiers (Cnam). Abordant le rapport de force entre les Etats-Unis, la Chine et l’Europe, Christian Saint-Etienne déplore l’absence d’une stratégie claire de cette dernière pour faire valoir ses intérêts.

«Depuis 15 ans, on voit la montée et l’affirmation de politiques géostratégiques nationales très fortes de la part de tous les pays du monde : les Etats-Unis, la Chine, l’Inde, la Russie, l’Allemagne. Mais l’Europe elle-même, il faut comprendre que sur le plan géostratégique elle n’existe pas», affirme-t-il. Pour justifier son jugement, l'économiste explique que l’Europe «est une masse inorganisée en puissance» qui demeure incapable selon lui de faire «évoluer son système politique et institutionnel».

Par ailleurs, il juge que pour rivaliser avec la Chine et les Etats-Unis, le Vieux continent, et notamment l’Union européenne, doit sceller un «grand accord géostratégique» avec la Russie. Afin de réaliser cet objectif, il préconise notamment de lever les différends politiques qu'elle entretient actuellement avec la Russie. «[Il faut dire à la Russie] : "Ok, vous gardez le leadership militaire sur la Crimée et sur le plan économique et social vous vous entendez avec l’Ukraine. Vous sortez du Donbass". Et une fois que tout cela est fait, on fait un grand accord géostratégique avec les Russes. Parce que sinon c’est l’Europe de l’ouest et la Russie qui, face à ces grosses énormes boules américaine et chinoise, vont se faire écraser», estime Christian Saint-Etienne.

