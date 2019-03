Yémen : pour échapper à la famine, des familles marient leurs filles (VIDEO)

Au Yémen, la hausse des prix des denrées alimentaires et la chute des revenus poussent la population au pire pour lutter contre la famine. Des familles marient leurs fillettes, parfois dès l'âge de trois ans, afin de toucher une dot.

La crise humanitaire au Yémen prend une tournure de plus en plus alarmante. Dans un contexte de guerre, la misère s'allie à l'horreur des épidémies et la population est poussée dans ses pires retranchements pour tenter d'échapper à la famine. Des familles en viennent à marier leurs filles, parfois dès l'âge de trois ans, dans l'espoir de percevoir une dot et de pouvoir se nourrir.

Depuis 2015, le Yémen est le théâtre d'une guerre opposant les rebelles houthis, qui contrôlent la capitale yéménite Sanaa et le port de Hodeida, à une coalition de pays arabes sous commandement saoudien qui défend le gouvernement réfugié à Aden et qui mène régulièrement des raids aériens sur le Yémen.

La guerre au Yémen a fait des dizaines de milliers de morts et 14 millions de personnes sont menacées de famine, selon l'ONU. L'ONG Armed Conflict Location and Event Data Project publiait le 11 décembre sur son site un bilan faisant étant de 60 223 personnes tuées depuis 2016.

