Venezuela : Washington adopte des sanctions et rappelle que toutes les options «sont sur la table»

Alors que les Etats-Unis et leurs alliés du groupe de Lima se penchent sur les mesures à prendre pour contraindre Nicolas Maduro à quitter le pouvoir, Washington a adopté des sanctions à l'encontre de quatre personnalités politiques vénézuéliennes.

Washington poursuit son offensive diplomatique contre Caracas. Ce 25 février, le Trésor américain a décrété de nouvelles sanctions à l'encontre de quatre gouverneurs vénézuéliens. Une décision qui intervient alors que le président vénézuélien autoproclamé Juan Guaido se trouve à Bogota (Colombie) en compagnie du vice-président américain Mike Pence et de ses alliés du groupe de Lima, afin d'étudier les voies et moyens à adopter pour contraindre le président vénézuélien Nicolas Maduro, réélu pour un second mandat en mai dernier, à quitter ses fonctions.

Les gouverneurs sanctionnés sont accusés d'être «impliqués dans une corruption endémique et de bloquer la livraison de l'aide humanitaire primordiale, ce qui amplifie la crise humanitaire causée par le régime illégitime de Maduro», selon le communiqué du Trésor.

Le 21 février, Nicolas Maduro avait annoncé la fermeture immédiate de la frontière terrestre avec le Brésil et menacé de fermer celle avec la Colombie, où l'armée est intervenue au début du mois de février pour bloquer l'aide humanitaire en provenance, principalement, des Etats-Unis. Le président vénézuélien n'avait pas caché son scepticisme quant à cette aide humanitaire, la considérant comme un cheval de Troie pour justifier une intervention militaire. La veille, le 19 février, Nicolas Maduro avait encore qualifié de «show politique» et de «piège attrape-nigaud» la demande d'envoi d'aide américaine formulée par l'opposant Juan Guaido.

