Venezuela : pour Moscou, l'aide humanitaire américaine est un «prétexte pour une action militaire»

La diplomatie russe a accusé Washington d'utiliser l'aide humanitaire qui doit être livrée au Venezuela comme «prétexte pour une action militaire» dans le but d'écarter du pouvoir le président actuel du pays, Nicolas Maduro.

La Russie, par la voix de la porte-parole de son ministère des Affaires étrangères Maria Zakharova, a accusé ce 22 février les Etats-Unis de se servir de l'aide humanitaire à destination du Venezuela comme «prétexte pour une action militaire». Maria Zakharova a également déclaré qu'une «provocation dangereuse à grande échelle» serait prévue pour le 23 février : «Le passage de la frontière du Venezuela, provoqué et orchestré depuis Washington par le prétendu "convoi humanitaire"». Cette «provocation» pourrait, selon elle, «mener à un affrontement entre les opposants au pouvoir actuel et ses partisans, et fournir un prétexte commode pour une action militaire visant à écarter du pouvoir l’actuel président légitime du pays».

Le 21 février, le président du Venezuela Nicolas Maduro avait annoncé la fermeture immédiate de la frontière terrestre avec le Brésil et menacé de fermer celle avec la Colombie, où l'armée est intervenue au début du mois de février pour bloquer l'aide humanitaire en provenance, principalement, des Etats-Unis. Le président n'avait pas caché son scepticisme quant à cette aide humanitaire, la considérant comme un cheval de Troie pour justifier l'intervention militaire évoquée par Washington. La veille, le 19 février, Nicolas Maduro avait encore qualifié de «show politique» et de «piège attrape-nigaud» la demande d'envoi d'aide américaine de l'opposant Juan Guaido.

De son côté, Juan Guaido, qui s'est auto-proclamé président par intérim du Venezuela le 23 janvier dernier, avait quitté Caracas le 21 février pour se rendre avec des partisans à 900 kilomètres de là, dans l'Etat de Tachira, à la frontière avec la Colombie, pour tenter de faire entrer l'aide humanitaire américaine.

