Ukraine : des hackers font apparaître une croix gammée sur les marches d'un centre commercial à Kiev

A Kiev, une immense swastiska s'est formée sur les marches lumineuses d'un centre commercial. Des hackers informatiques en seraient responsable. Fait cocasse : l’enseigne est située sur une avenue portant le nom d’un nationaliste ukrainien pro-nazi.

Le 16 février, une scène surréaliste s'est déroulée dans la galerie commerciale Gorodok de Kiev, en Ukraine. Les clients ont déambulé dans un escalier à LED sur lequel s'est imprimé un gigantesque drapeau représentant d'une croix gammée. Les images ont été diffusées sur Facebook par Eduard Dolinsky, le directeur du comité de la communauté juive ukrainienne.

Kyiv’s shopping mall “Gorodok” pic.twitter.com/VzCnEjA2KZ — Eduard Dolinsky (@edolinsky) 18 février 2019

Le centre commercial Gorodok s'est excusé de cette situation sur son compte Facebook. Il a expliqué que son système informatique commandant les ampoules à LED de l'escalier avait été attaqué par des hackers. Les responsables de l'enseigne ont affirmé n'avoir aucun lien avec les pirates et déplorer l'apparition d'un tel symbole. Hasard ou non, ce centre commercial est situé dans une avenue qui porte le nom de Stepan Bandera, un nationaliste ukrainien qui a collaboré avec les nazis contre la Russie lors de la Seconde Guerre mondiale. Il a créé la légion ukrainienne sous commandement de la Wehrmacht et ses paramilitaires auraient tué et torturé des milliers de juifs.

A l'origine, cette voie s'appelait «avenue de Moscou». Mais elle a été renommée en 2016, malgré l'opposition de la communauté juive et de Polonais d’origine ukrainienne, qui ont souffert des crimes de guerre commis par les troupes de Stepan Bandera. Cet incident a précédé un rassemblement de plusieurs centaines de nationalistes ukrainiens, qui ont défilé dans la ville de Kiev torches en main.

Ukrainian nationalist marching through central Kyiv pic.twitter.com/tOpVHtPXWI — Bioskop Balkan (@balkancinema) 18 février 2019

