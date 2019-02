Vladimir Poutine est «déterminé à saper les démocraties», estime le chef de la diplomatie américaine

Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a estimé en Slovaquie que Vladimir Poutine représentait une menace pour les démocraties lors d'une visite destinée à contrer l'influence croissante, selon lui, de la Russie et de la Chine.

«Vladimir Poutine est déterminé à saper les démocraties à travers le monde, ne vous y trompez pas ! Nous devrions être très francs à ce sujet», a déclaré Mike Pompeo ce 12 février devant des étudiants en journalisme à Bratislava, capitale de la Slovaquie. Il a ensuite mis en garde les Slovaques sur «la nécessité de se prémunir contre les moyens économiques et autres déployés par la Chine pour créer une dépendance et manipuler [leur] système politique».

Cherchant à mettre en évidence le rôle des Etats-Unis dans la chute du communisme, et estimant que la Russie disposait d'un auditoire grandissant dans l'ancien bloc de l'Est, Mike Pompeo a expliqué au président slovaque Andrej Kiska que cela faisait «trop longtemps que l'Amérique n’a[vait] pas été profondément engagée» dans son pays. Une allusion au fait que sa visite était la première d'un chef de la diplomatie américaine en Slovaquie depuis 14 ans.

Les Etats-Unis sont restés aux côtés du peuple slovaque en tant qu'amis et partenaires [...] au cours des 30 dernières années et nous continuerons de le soutenir pendant les décennies à venir

Mike Pompeo s'est également entretenu avec cinq anciens prisonniers politiques de l'ex-URSS devant un mémorial appelé la Porte de la liberté, à la frontière avec l'Autriche, où 400 personnes ont été tuées de 1945 à 1989 au cours de tentatives visant à passer de l'autre côté du rideau de fer. «Là où se trouvaient des fils de fer barbelés et des gardes armés, les gens, les biens et les informations se croisent librement aujourd'hui», s'est félicité Mike Pompeo.

Les Russes et les Chinois ont fini par obtenir plus d'influence ici, or ils ne partagent en rien les idéaux américains qui nous tiennent tant à coeur

«Les Etats-Unis sont restés aux côtés du peuple slovaque en tant qu'amis et partenaires [...] au cours des 30 dernières années et nous continuerons de le soutenir pendant les décennies à venir», a-t-il promis. Le président slovaque a quant à lui souligné que les Etats-Unis étaient «un partenaire et allié important». Le 11 février, en Hongrie, Mike Pompeo avait fait part au Premier ministre, Viktor Orban, de ses inquiétudes face au développement rapide des relations politiques et économiques de ce pays avec Moscou et Pékin. Il a d'ailleurs déclaré à Budapest : «Les Russes et les Chinois ont fini par obtenir plus d'influence ici, or ils ne partagent en rien les idéaux américains qui nous tiennent tant à coeur.»

