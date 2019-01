Venezuela : redoutant une intervention étrangère, Maduro apparaît au contact de ses troupes (VIDEOS)

Face à une potentielle intervention militaire étrangère, option non-écartée par Donald Trump, le président vénézuélien Maduro s'est affiché aux côtés de ses troupes, en amont des «exercices militaires les plus importants de l'histoire» de son pays.

Tout en apportant un soutien sans réserve à Juan Guaido, président de l'Assemblée nationale vénézuélienne qui s'est récemment autoproclamé président par intérim du pays, Washington n'a pas exclu une intervention militaire : le président américain a affirmé le 23 janvier que «toutes les options» étaient «sur la table».

Dans la foulée de l'annonce de cette menace de Washington, Nicolas Maduro a posté une série de vidéos dans laquelle il apparaît aux côtés des troupes, réaffirmant ainsi sa légitimité auprès de l'armée vénézuélienne.

Nous préparons les exercices militaires les plus importants de notre histoire.

De fait, des exercices militaires sont prévus entre le 10 et le 15 février. Nicolas Maduro a annoncé sur Twitter ce 27 janvier que les forces vénézuéliennes se préparaient actuellement aux «exercices militaires les plus importants de [l']histoire» de son pays, à l'occasion du bicentenaire du Congrès d'Angostura organisé par Simon Bolivar le 15 février 1819, pendant les guerres de l'indépendance de la Colombie et du Venezuela.

Nos estamos preparando para los ejercicios militares más importantes de nuestra historia, en homenaje al Bicentenario de Angostura. Su objetivo es acoplar toda la capacidad, operativa, organizacional, de armas y de unión cívico militar, para defender nuestra Patria. pic.twitter.com/TUsCWVn0uL — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 27 janvier 2019

«Nous patrouillons le long des côtes de Puerto Cabello dans des chars amphibies, prêts à défendre notre patrie», a-t-il expliqué dans un autre tweet.

Patrullamos las costas de Puerto Cabello en los Tanques Anfibios, dispuestos para la defensa de nuestra patria. pic.twitter.com/f0EGrL9HB8 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 27 janvier 2019

Le chef d'Etat a également posté une vidéo dans laquelle on le voit participer à une séance d'entraînement, en présence d'hommes et de femmes officiers des forces armées vénézuéliennes. «En route pour le bicentenaire d'Angostura», a-t-il commenté.

Junto al Estado Mayor Superior, y los hombres y mujeres de nuestra gloriosa y digna #FANB, nos preparamos para la defensa integral de la Patria. ¡Rumbo al Bicentenario de Angostura! pic.twitter.com/xdNhWKAVEq — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 27 janvier 2019

Dénonçant un «coup d'Etat» contre le «président légitime», le 24 janvier, l'armée vénézuélienne assurait Nicolas Maduro de son soutien. «Les forces armées bolivariennes n'accepteront jamais un président imposé par des intérêts obscurs», lançait ainsi le ministre de la Défense.

