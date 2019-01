Théophanie en Russie : notre reporter a testé le bain dans l'eau glacée (VIDEO)

Dans la nuit du 18 au 19 janvier, plus d'un million de Russes ont célébré la Théophanie, le baptême du Christ. Les croyants plongent dans un cours d'eau glacée avec des températures extérieures négatives. L'objectif : se purifier le corps et l'âme.

