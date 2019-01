Explosion à Paris : les images de dévastation tournées juste après le drame (VIDEO)

Une fuite de gaz a provoqué la mort d'au moins trois personnes, dont deux pompiers, rue de Trévise à Paris. Quelques instants après le drame, un journaliste italien, le visage en sang, a capturé des images attestant de la violence de l'explosion.

Voitures calcinées, rue dévastée : une équipe de journalistes de la chaîne publique italienne Rai 3, qui dormaient dans une chambre d'hôtel en face, ont filmé les premiers instants après la terrible explosion survenue le 12 janvier rue de Trévise, dans le IXe arrondissement de Paris. Au moins deux pompiers et une citoyenne espagnole ont trouvé la mort dans ce drame, causé par une fuite de gaz. Des dizaines de personnes ont été blessées.

Sur les images, filmées depuis la chambre d'hôtel de l'équipe de télévision, on peut voir une façade en flammes, des véhicules soufflés par l'explosion, et une rue réduite à de la poussière et des gravats.

«Ça a explosé juste en face de moi [...] Il y a des gens qui crient. Il y a de très nombreux blessés, la situation est grave», rapporte l'un des journalistes, le visage en sang.

Questa mattina a #Parigi una violenta esplosione per una fuga di gas che ha provocato morti e feriti. Questo il racconto dell’inviato di #cartabianca@valerioorsolini che insieme al collega @pappaianni alloggiava in un hotel di fronte al luogo dello scoppio@RaiTre#cartabiancapic.twitter.com/ZairCg4ISR — #cartabianca (@Cartabiancarai3) 12 janvier 2019

