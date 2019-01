Renaud Muselier dénonce les «factieux» et lance une contre-cagnotte en soutien aux forces de l'ordre

Le Républicain Renaud Muselier a lancé une cagnotte sur la plateforme Leetchi en faveur des forces de l'ordre, dénonçant la «lâcheté» de Christophe Dettinger. La cagnotte en soutien à l'ex-champion de boxe a été elle clôturée, et son montant gelé.

«Factieux» : la sémantique utilisée est celle du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, dès les premiers «actes» de la révolte des Gilets jaunes. Renaud Muselier, ex-secrétaire d'Etat dans les années 2000 et président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (Les Républicains), justifie ainsi la création d'une cagnotte au bénéfice des forces de l'ordre.

«Samedi dernier, une nouvelle étape dans la violence a été franchie. Un ministère de la République a été pris d’assaut, ainsi que deux préfectures, une mairie et un tribunal. Un ancien boxeur professionnel a roué de coups plusieurs membres de forces de l’ordre allant, comble de la lâcheté, jusqu'à passer à tabac un gendarme à terre», explique l'élu sur la plateforme en ligne de collecte de dons Leetchi. «Le mouvement des gilets jaunes s’est laissé déborder par des individus factieux», affirme-t-il encore.

Face au tollé, à la pression médiatique et politique, Leetchi a clos le 8 janvier une cagnotte lancée en soutien à Christophe Dettinger, ex-boxeur mis en cause pour avoir molesté deux gendarmes lors de l'acte 8 des Gilets jaunes. La banque propriétaire de Leetchi, le Crédit Mutuel, a annoncé avoir ouvert une enquête et gelé la somme déposée dans la cagnotte . «Il faut vérifier la légalité de cet appel aux dons et aussi sa conformité à nos règlements et à nos valeurs internes», a argumenté la banque mutualiste auprès du Parisien.

La secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes Marlène Schiappa, a vivement condamné la cagnotte de soutien à Christophe Dettinger, expliquant sur France Info, qu'il était «souhaitable de savoir qui [avait] donné à cette cagnotte». «C'est une forme de complicité», a-t-elle affirmé.

