Heurts entre police et manifestants anti-immigration au pied de la Commission européenne (VIDEOS)

Des affrontements ont opposé des manifestants et les forces de l'ordre aux abords des bâtiments de la Commission européenne à Bruxelles. Plusieurs milliers de personnes y étaient rassemblées pour dénoncer le Pacte mondial sur les migrations de l'ONU.

La tension est montée d'un cran ce 16 décembre à Bruxelles, entre manifestants et forces de l'ordre, lors d'un rassemblement aux abords des infrastructures de l'Union européenne. La police, citée par l'AFP, a dénombré au moins 5 500 participants réunis au cœur du quartier des institutions européennes, à l'appel de plusieurs organismes et partis nationalistes flamands. Leur objectif : dénoncer le Pacte mondial sur les migrations de l'ONU adopté à Marrakech et approuvé par le Premier ministre belge.

Des affrontements ont éclaté lorsque des individus ont commencé à s'en prendre aux bâtiments de la Commission européenne.

Après des dégradations de matériel urbain et des jets de projectiles, les forces de l'ordre ont procédé à des tirs de gaz lacrymogènes, avant de faire usage des canons à eau. La cavalerie a par ailleurs été déployée.

