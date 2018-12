«Cette puissance est incroyable» : les bombardiers russes en action au Venezuela (VIDEO)

Depuis le début de la semaine, deux bombardiers russes effectuent des vols d'entraînement au Venezuela. Notre envoyé spécial sur place a assisté au décollage impressionnant de l'un de ces appareils aux dimensions hors normes.

Le 11 décembre, une centaine de pilotes et de soldats russes sont arrivés à l'aéroport international de Caracas à bord d'avions militaires. La Défense vénézuélienne a expliqué vouloir élever le niveau d'interopérabilité des aviations des deux pays. Outre un avion de transport An-124 et un avion de ligne Il-62, deux bombardiers stratégiques Tu-160 participent aux exercices. «Il s'agit de l'avion de combat le plus grand et le plus lourd au monde», précise Kyrill Kotikov, envoyé spécial de RT France au Venezuela. «Cette puissance est absolument incroyable», témoigne-t-il encore, alors que l'un des deux aéronefs aux allures de Concorde prend son envol.

