Royaume-uni : Theresa May remporte un vote de défiance et devient indélogeable pour un an

Elle sort triomphante d'un vote de défiance, mais elle pourrait avoir perdu quelques plumes supplémentaires au cours de cette séquence : un tiers des parlementaires de son propre camp conservateur ne souhaitent plus voir Theresa May les diriger.

Le 12 décembre, le Premier ministre britannique Theresa May a remporté le vote de défiance organisé par son propre parti après l'accord sur le Brexit qui avait été conclu avec Bruxelles. Grâce à cette victoire, la conservatrice pro-Brexit gardera la tête de son parti pendant encore un an et celui-ci ne pourra plus chercher à l'en déloger.

La locataire du 10 Downing street a échappé à une motion de défiance déposée par des parlementaires Tories qui n'approuvaient pas la conduite des négociations sur le Brexit devant mené à la sortie du Royaume-uni de l'Union européenne, selon un accord conclu entre Londres et Bruxelles.

Il a été demandé aux parlementaires de se prononcer sur la confiance qu'ils accordaient à leur dirigeante à la tête du parti conservateur. 200 élus ont voulu l'y maintenir, tandis que 117 auraient préféré la voir partir.

Si Theresa May a sauvé son poste, le vote constitue malgré tout une forme de revers : plus d'un tiers de son camp ne lui accorde plus sa confiance. Elle a d'ailleurs annoncé plus tôt dans la soirée qu'elle ne conduirait pas la campagne de son parti lors des prochaines élections législatives de 2022, ni qu'elle ne provoquerait d'élections anticipées.

