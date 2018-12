François Fillon reçu en privé par Vladimir Poutine

L'ancien Premier ministre français François Fillon et l'actuel président russe Vladimir Poutine entretiennent de bonnes relations et ont gardé contact depuis qu'ils ont dirigé le gouvernement de leur Etat respectif, durant la même période.

Le chef d'Etat russe Vladimir Poutine s'est entretenu avec l'ancien Premier ministre français François Fillon, dans la résidence officielle du chef d'Etat de Novo-Ogaryovo près de Moscou, le 5 décembre.

«Vladimir Poutine et François Fillon entretiennent depuis longtemps des relations amicales», a souligné au sujet de leur rencontre privée le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. «Pendant le mandat de [François] Fillon en tant que Premier ministre, [Vladimir] Poutine était Premier ministre de la Russie», a-t-il rappelé, précisant qu'ils avaient gardé contact par la suite.

© Mikhael Klimentyev Source: Sputnik François Fillon s'entretient avec Vladimir Poutine dans la résidence présidentielle russe de Novo-Ogaryovo.

Vladimir Poutine et François Fillon cultivent de bonnes relations, nouées lorsque ce dernier était Premier ministre de Nicolas Sarkozy. En novembre 2016, après la victoire à la primaire de la droite et du centre de François Fillon, Vladimir Poutine avait loué ses qualités, estimant qu'il était un «négociateur ardu et un grand professionnel», capable «malgré ses manières très européennes [...] de défendre son point de vue».

«Nous avons travaillé ensemble quand il était chef du gouvernement français. Il y a eu beaucoup de rencontres, nous avons développé de très bonnes relations», avait ajouté le président russe.

Le candidat de la droite à l'élection présidentielle de 2017, avait rappelé à plusieurs reprises souhaiter opérer un rapprochement avec la Russie en Europe, décrié les sanctions à son encontre et prôné une coopération accrue avec Moscou dans la lutte contre le groupe Etat islamique en Syrie.

