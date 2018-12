Poutine sur l'Ukraine : «La guerre va continuer» tant que les autorités «resteront au pouvoir»

Le président russe Vladimir Poutine s'est exprimé sur le regain de tension entre la Russie et l'Ukraine lors de la conférence de presse qu'il a tenue au terme du sommet du G20, à Buenos Aires.

Lors de sa conférence de presse de fin de sommet du G20, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que «la guerre [allait] continuer» tant que les autorités ukrainiennes actuelles «[resteraient] au pouvoir», s'agissant du regain de tension entre la Russie et l'Ukraine.

«Les autorités actuelles ukrainiennes n'ont pas intérêt à régler le conflit, surtout par des moyens pacifiques. Tant qu'elles resteront au pouvoir, la guerre va continuer. C'est toujours plus facile de justifier ses échecs économiques par la guerre», a ainsi affirmé le président russe.

Les tensions avec Moscou sont très vives en Ukraine depuis l'arraisonnement le 25 novembre au large de la Crimée par les gardes-côtes russes de trois bateaux militaires ukrainiens, à la suite duquel Petro Porochenko a mis en garde contre «la menace d'une guerre totale» avec la Russie.

Le 28 novembre, la loi martiale a été introduite pour 30 jours dans dix régions frontalières du pays et les régions côtières des mers Noire et d'Azov. Cet incident naval est la première confrontation militaire ouverte entre les deux pays depuis que la péninsule de Crimée a choisi d'être rattachée à la Russie en 2014 et le début, la même année, d'un conflit armé dans l'est de l'Ukraine entre forces gouvernementales et séparatistes prorusses qui a fait plus de 10 000 morts.

