«Fier de ne pas prendre de bain» : le président iranien égratigne la France de Louis XIV

Le président iranien Hassan Rohani s'est livré à un exercice d'histoire comparée, prenant d'une part la France du Grand Siècle et la Perse. Il en a conclus que le prophète Mohammed était à l'origine du souci de la toilette corporelle.

Louis XIV et ses contemporains français qui ne prenaient «pas de bain» se sont invités inopinément, le 21 novembre, en conseil des ministres à Téhéran, lors d'une digression du président Hassan Rohani sur l'anniversaire de la naissance de Mahomet, que l'Iran fête le 25 novembre.

«Le Prophète a été à l'origine d'une profonde transformation dans le monde. Vous ne me croirez sans doute pas si je vous dis que [pour les Arabes avant sa venue] l'hygiène était quelque chose de honteux», a expliqué Hassan Rohani devant les membres du gouvernement iranien. «En France, bien des siècles après [l'époque de Mahomet], on était fier de ne pas prendre de bain [...] le roi [Louis XIV] lui-même se vantait de n'avoir jamais pris un bain de sa vie», a-t-il ajouté dans cette allocution diffusée par la télévision d'État. «[Les Français se faisaient un] honneur d'avoir des habits très longs traînant au sol et dont le bout était maculé par toutes sortes de souillures. Ils en étaient fiers», a encore déclaré le président iranien.

Les relations franco-iraniennes connaissent un nouvel épisode de turbulences depuis plusieurs mois. Début octobre, Paris a accusé des agents du ministère iranien du Renseignement d'avoir fomenté un projet d'attentat déjoué en juin contre un rassemblement d'opposants iraniens en banlieue parisienne.

Téhéran, qui dément ces accusations, reproche régulièrement à la France ses ventes d'armes à l'Arabie saoudite, rival de la République islamique dans la région.

Les relations entre la France et la Perse (ancien nom de l'Iran) étaient meilleures du temps de Louis XIV, le roi Soleil, qui régna de 1643 à 1715 : un accord commercial entre les deux royaumes fut signé quelques jours avant sa mort.

Quant à l'hygiène à la cour du roi de France, «contrairement aux idées reçues», elle «fut toujours [...] une préoccupation majeure», rappelle une note pédagogique, citée par l'AFP, sur le site internet du château de Versailles, le palais de Louis XIV, près de Paris. «S'il est vrai qu'on ne prend pas beaucoup de bains à Versailles sous le règne de Louis XIV, c'est [...] moins par manque d'hygiène que par méfiance vis-à-vis de l'eau», ajoute toutefois la notice...

