Conférence de Palerme sur la Libye : l'Italie de nouveau au centre du jeu ?

La Libye fait l’objet d’une énième conférence qui se déroule cette fois-ci à Palerme, en Italie. Alors que Paris voit s’enliser son initiative d’organiser des élections en décembre, Rome tente à son tour de poser les jalons d’une sortie de crise.

L'Italie organise une conférence internationale sur la Libye à Palerme. De nombreux pays y participent, tels que l'Algérie, l'Egypte ou le Maroc, mais aussi la France, représentée par Jean-Yves le Drian.

Première déconvenue toutefois, le maréchal Haftar, l'homme fort de la Libye, a cependant annoncé qu'il n'y participerait pas.

Le commandement général de l'armée nationale libyenne, l'autoproclamée ANL, a affirmé que le maréchal Khalifa Haftar s'était déjà rendu en Sicile pour «tenir des séries de rencontres avec les présidents des pays du voisinage pour discuter des derniers développements sur le plan national et international».

La conférence sur la Libye qui se tient à Palerme va-t-elle permettre de réduire les divergences entre l'Italie et la France ? Depuis longtemps, Paris et Rome, ancienne puissance coloniale, s'écharpent au sujet de la reconstruction de ce pays dévasté après l'intervention occidentale de 2011. L'Italie estime que la tenue d'élections en Libye est prématurée. La France, quant à elle, multiplie les efforts diplomatiques pour soutenir un scrutin législatif et présidentiel en 2018.

