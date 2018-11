Trop sexy ? Une instagrameuse australienne dit avoir été refoulée du Louvre pour sa tenue (PHOTOS)

Une Australienne a confié sa colère à ses quelque 250 000 abonnés sur Instagram, apès s'être vue refusée l'entrée du musée du Louvre, selon son témoignage. La tenue qu'elle portait aurait été jugée inadaptée.

Elle assure avoir «le cœur brisé». Newsha Syeah, une touriste australienne aux 246 000 abonnés sur Instagram, ne pensait pas que l'accès au musée du Louvre lui serait refusé. Selon la jeune femme de 25 ans, habituée aux tenues sexy et poses lascives sur le réseau social, l'entrée lui aurait été interdite à cause de ses vêtements. Le tabloïd britannique The Sun a retranscrit le récit de la jeune femme. «Hier au Louvre, un garde m'a arrêté à l'entrée à cause de ma tenue», aurait-elle ainsi écrit le 5 novembre dans une story sur Instagram (une publication temporaire), expirée depuis.

La blogueuse aurait déclaré qu'un agent de sécurité à l'entrée l'avait refoulée après avoir «fait des gestes horribles et de dégoût», avant de lui dire de se «couvrir». Elle aurait alors consulté le code vestimentaire en ligne, qui selon elle stipule que les visiteurs peuvent porter ce qu'ils veulent.

Le site internet du Louvre informe en tout cas dans son règlement intérieur qu'«une attitude correcte est exigée du public tant vis-à-vis du personnel de l’Etablissement que des autres usagers» et qu'il est notamment interdit aux visiteurs d'être en «maillot de bain, nu, torse nu ou pieds nus».

«Picasso aurait adoré ma tenue», assume-t-elle, après s'être fait refouler.

Avant cet épisode, Newsha Syeah avait acquis une petite notoriété sur Internet grâce à ses photographies et vidéos suggestives, faisant parfois la promotion de certaines grandes marques.

En tout état de cause, Newsha Syeah a déclaré au quotidien anglais que cette expérience n’avait pas gâché son séjour à Paris, ajoutant que la capitale française était «tellement belle» qu'il lui avait été impossible «de rester énervée longtemps».

