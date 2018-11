L'organisation terroriste Daesh revendique l'attaque au couteau à Melbourne

Daesh a revendiqué l'attaque au couteau qui a fait un mort et deux blessés à Melbourne en Australie. L'assaillant somalien a été abattu par les forces de l'ordre. Selon la police, son 4x4 était rempli de bouteilles de gaz.

Via son agence de propagande Amaq, le groupe terroriste Daesh a revendiqué l'attaque au couteau qui a eu lieu ce 9 novembre à Melbourne en Australie qui a fait un mort et deux blessés : «L'auteur de l'opération [...] à Melbourne [...] était un combattant de l'Etat islamique et a mené l'opération en réponse à des appels à cibler des ressortissants des pays membres de la coalition», a fait savoir Amaq. La police australienne avait auparavant évoqué un acte «terroriste».

Après avoir tenté de s'en prendre à des policiers, l'assaillant a été abattu par les forces de l'ordre. Les médias locaux ont diffusé des images montrant un homme de grande taille en train de faire des moulinets avec les bras et d'essayer de porter des coups de couteau à des policiers près d'une voiture en proie aux flammes, avant d'être neutralisé à l'aide d'une arme. Selon les informations de Reuters, l'assaillant est décédé à l'hôpital.

La police a fait savoir que le suspect était Somalien et connu des services de renseignement : «Nous traitons désormais ceci comme un événement terroriste», a ainsi déclaré Graham Ashton, le patron de la police de l'Etat de Victoria. Le suspect «était connu de nous» et son véhicule 4x4 était rempli de bouteilles de gaz, a-t-il ajouté.

