Brésil : des photos des fils de Bolsonaro en tee-shirt du Mossad et de Tsahal refont surface

É isso que imagino quando criticam Israel. Só pessoas mal informadas, que não sabem o que se passa por lá acham que Israel é um povo assassino. Se Israel quisesse já teria conquistado toda a região, veja o que foi a guerra dos Seis Dias. Falando de Brasil agora: Lula se negou a colocar flores no memorial do holocausto, mas colocou no túmulo do líder palestino Yasser Arafat; Lula doou R$ 25mi para "reconstruir" Gaza mas que sabemos vão para armas do Hamas; Dilma se negou a aceitar as credenciais do embaixador israelense que Israel indicou para o Brasil, por isso fomos justamente chamados de anões diplomáticos. Vamos mudar nossas relações internacionais e resgatar nosso respeito.