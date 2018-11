Pour faire la promotion de sa pièce à Broadway, BHL tweete... ses propres citations

En voulant relayer des citations tirées d'un article élogieux du New Yorker au sujet de sa pièce de théâtre «Looking for Europe», jouée à Broadway, Bernard-Henri Lévy a tweeté... des citations de lui-même. Une bévue n'ayant pas échappé à Twitter.

«Looking for Europe» («A la recherche de l'Europe») : c'est le nom de la pièce de théâtre à programmation unique, que Bernard-Henri Lévy a joué ce 5 novembre au théâtre de Broadway à New York. Il s'agit d'une reprise de sa pièce Hôtel Europe, joué en 2014 par Jacques Weber au Théâtre de l’Atelier à Paris. Avant sa représentation, l'auteur-interprète de «Looking for Europe» avait accordé une interview téléphonique au magazine américain New Yorker.

Aussi, souhaitant annoncer sa performance artistique à sa communauté de followers sur Twitter, le philosophe français avait relayé l'article du magazine américain sur son compte officiel et tweeté à ce sujet, mais, parmi des publications promouvant sa pièce de théâtre, un tweet de BHL a retenu l'attention d'internautes et de médias.

Cette pièce est un rayon de lumière... selon BHL cité par le New Yorker. Nuance https://t.co/cIz143a0jBpic.twitter.com/9l7yWI85YL — Brain Magazine (@brainmagazine) 5 novembre 2018

Il est cité par le New Yorker puis s auto cite en l attribuant au journaliste du New Yorker. Impayable ce @BHLpic.twitter.com/t0AU9xWYsT — Gabriel Robin (@gabirobfrance) 5 novembre 2018

En effet, se félicitant de l'article positif du New Yorker à l'égard de sa pièce, BHL avait décidé de citer des extraits de l'article : «Un coup de théâtre» ou encore «un rayon de lumière», décide-t-il de mettre en avant. Des paroles résolument élogieuses mais... ces compliments, qu'il attribue au magazine américain, s'avèrent en réalité des propos du philosophe lui-même, cité dans l'article du magazine américain. En témoigne notamment, la capture d'écran détaillée d'Olivier Berruyer – animateur du site Les Crises – à qui l'étourderie n'a pas échappé...

Encore une fake news de BHL qui ,cette fois-ci, fait passer son propre avis (émerveillé par lui-même et par son travail) pour la critique d'un grand journal...https://t.co/Nf1jIearYppic.twitter.com/S5hF7rhiTX — Olivier Berruyer (@OBerruyer) 5 novembre 2018

La philosophe a visiblement réalisé rapidement son erreur, son tweet ayant été supprimé.

