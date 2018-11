«Je m'opposerai à toi» : après Trump, un général iranien s'inspire de Game of Thrones (PHOTO)

En réponse à Donald Trump, qui s'était inspiré de la célèbre série Game of Thrones pour annoncer l'entrée en vigueur prochaine des sanctions américaines contre Téhéran, un général iranien a décidé de riposter selon les mêmes codes.

La joute verbale entre l’Iran et les Etats-Unis se poursuit sur les réseaux sociaux : Qassem Soleimani, le commandant des Quds, les forces spéciales iraniennes, a publié le 3 novembre sur son compte Instagram, une affiche reprenant les codes de la série américaine à succès Game of Thrones avec pour titre I will stand against you (Je m'opposerai à toi).