Attentat contre des coptes en Egypte : 19 djihadistes présumés abattus par la police

Selon le ministère égyptien de l’Intérieur, 19 djihadistes soupçonnés d’être à l’origine d’une attaque ayant tué sept fidèles coptes le 2 novembre dans le centre de l’Egypte ont été abattus. «Les éléments terroristes ont ouvert le feu sur les forces [de sécurité], qui ont répliqué», selon un communiqué du ministère de l'Intérieur publié ce 4 novembre. Les assaillants avaient pris pour cible un bus de fidèles près du monastère Saint-Samuel le Confesseur, dans la province d'al-Minya, à environ 260 kilomètres au sud du Caire. Quelques heures plus tard, un groupe affilié à Daesh avait revendiqué l'attaque.

Quelques instants avant l'annonce du ministère égyptien de l'Intérieur, le pape avait exprimé «sa douleur après l'attentat terroriste qui a frappé voici deux jours l'Eglise copte-orthodoxe en Egypte» lors du traditionnel angélus dominical.

Les coptes constituent la communauté chrétienne la plus nombreuse du Moyen-Orient et l'une des plus anciennes. Ils représentent 10% des quelque 96 millions d'habitants et sont présents dans tout le pays. Ils sont régulièrement pris pour cible par les djihadistes.

Le 29 décembre 2017, neuf personnes avaient été tuées et plusieurs autres blessées dans l'attaque contre l'église Saint-Mina à Helouane, dans la banlieue sud du Caire, la plus récente attaque meurtrière contre des chrétiens en Egypte. Le groupe terroriste Etat islamique avait alors revendiqué l'attentat.

