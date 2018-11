Egypte : les coptes enterrent leurs morts après l'attentat contre un bus

La communauté chrétienne copte pleure les siens après l'attaque contre un bus revendiquée par un groupe affilié à Daech, qui a fait sept morts. Des centaines de personnes sont venues assister à leurs obsèques.

Des centaines de chrétiens coptes égyptiens se sont rassemblés le 3 novembre pour assister aux funérailles de six des sept fidèles tués la veille dans une attaque contre un bus près du monastère Saint-Samuel le Confesseur, dans la province de Minya.

Les obsèques se sont déroulées à l'église Prince Tadros de Minya sous haute sécurité. Les proches des victimes, qui faisaient toutes partie d'une même famille à l'exception d'une personne, ont prié, chanté et se sont apporté un soutien mutuel avec les membres de la congrégation, face aux six cercueils blancs.

Selon une liste de noms des victimes publiée par l'église copte orthodoxe, un garçon et une fille âgés respectivement de 15 et 12 ans ont notamment été tués dans l'attaque du bus par des hommes armés, qui a en outre fait 19 blessés.

Un groupe affilié à l'Etat islamique, qui combat les forces égyptiennes dans le Sinaï, a revendiqué l'attentat, selon l'agence Associated Press. Celui-ci aurait déclaré que les militants ont ouvert le feu sur le bus pour venger l'emprisonnement par les autorités égyptiennes de «[leur]s sœurs chastes», sans donner plus de détails.

Les coptes constituent la communauté chrétienne la plus importante du Moyen-Orient et l'une des plus anciennes. Ils représentent 10% des quelque 96 millions d'habitants de l'Egypte et sont présents dans tout le pays. Ils sont régulièrement pris pour cible par les djihadistes.

