Après un nouveau revers électoral, Angela Merkel va renoncer à la présidence de la CDU

Angela Merkel va quitter la présidence de son parti chrétien-démocrate (CDU) en décembre, selon des responsables de la formation dirigée par la chancelière depuis l'an 2000. Cette annonce survient au lendemain d'un cuisant revers électoral en Hesse.

Selon un dirigeant de la CDU interrogé par Reuters, la chancelière allemande Angela Merkel a fait savoir aux dirigeants du parti chrétien-démocrate qu'elle préside depuis 2000 qu'elle renonçait à se présenter à sa réélection en décembre prochain.

«Elle ne se représente plus à la présidence du parti», a également expliqué à l'AFP un responsable du parti chrétien-démocrate allemand sous couvert d'anonymat, confirmant une information des éditions en ligne du magazine der Spiegel et du quotidien Handelsblatt.

Dans la foulée, plusieurs sources proches du parti, citées par Reuters, ont fait savoir qu'Angela Merkel souhaitait néanmoins rester chancelière jusqu'à la fin de son mandat, en 2021, mais qu'elle ne serait plus candidate par la suite.

Le parti de centre-droit d’Angela Merkel et son allié social-démocrate (SPD) ont essuyé la veille un cinglant revers lors des élections régionales en Hesse. Une nouvelle déconvenue après de mauvais résultats enregistrés en Bavière, qui rend un peu plus incertaine la survie de son gouvernement. D'autant que le SPD, son partenaire de coalition à Berlin, réclame de plus en plus clairement une sortie du gouvernement afin de se ressourcer dans l'opposition. Un tel scénario signerait la fin de la législature actuelle et probablement celle de la carrière politique d'Angela Merkel, qui dirige l'Allemagne depuis près de 13 ans, avec de nouvelles élections fédérales à la clé.

