Trop humiliant pour la communauté indienne ? Un personnage clé des Simpson évincé de la série

Une solution avait été avancée par le producteur américain Adi Shankar, en vain : après 28 ans de carrière, le personnage Apu ferait ses adieux à la célèbre série américaine «Les Simpson». En cause ? Une polémique autour des clichés qu'il véhicule.

Rapportant les propos du producteur américain Adi Shankar, le site américain IndieWire a fait savoir le 26 octobre que le personnage d'Apu Nahasapeemapetilon s'apprêtait à quitter Les Simpson. Personnage emblématique de la série télévisée d'animation depuis 1990, l'épicier d'origine indienne soulève des critiques pour les stéréotypes qu'il incarne. «J'ai reçu des nouvelles décourageantes, que j'ai vérifiées auprès de plusieurs sources : [la production des Simpson] va laisser tomber le personnage d'Apu [...] pour éviter la controverse», a déploré le producteur américain.

Je déteste Apu et à cause de ça, je n'aime pas Les Simpson.

La controverse autour du personnage a pris de l'ampleur après la diffusion en 2017 du documentaire Le problème avec Apu, s'intéressant aux clichés véhiculés par le personnage. «Je déteste Apu [...] et à cause de ça, je n'aime pas Les Simpson», y affirme par exemple Kal Penn, acteur américain et ancien associé du bureau de relations publiques de la Maison Blanche, sous la présidence Obama.

Apu : une création de «mâles blancs dominants» ?

Devant la polémique grandissante concernant le personnage d'Apu, le producteur Adi Shankar avait lancé, via une courte vidéo publiée en avril 2018, un appel aux internautes, les invitant à rédiger un scénario de sortie de crise. Envisageant d'adapter le meilleur scénario en épisode des Simpson, le producteur américain s'imaginait pouvoir métamorphoser Apu, originellement «créé par des mâles blancs dominants d'Harvard» en «portrait réaliste de la communauté indienne aux Etats-Unis».

L'acteur Hank Azaria, doubleur officiel d'Apu dans la version anglaise de la série et qui n'est pas d'origine indienne, avait pour sa part proposé de renoncer à cette fonction si un doubleur plus approprié pouvait être recruté par la production. «Je suis partant pour aider à la transition vers quelque chose de nouveau», avait-il affirmé sur le plateau de l'émission américaine The Late show, le 25 avril 2018.

Des clichés qui gênent, d'autres moins ?

Alors que les fans de la série doivent, bon gré mal gré, faire le deuil de l'épicier de Springfield, certains d'entre eux déplorent un deux poids deux mesures concernant l'appréciation des stéréotypes véhiculés par les différents personnages des Simpson.

Des internautes mettent ainsi en parallèle la suppression du personnage Apu et une récente publication du compte Facebook officiel des Simpson, mobilisant des clichés concernant les Ecossais.