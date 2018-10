L'étudiante suédoise qui avait empêché l'expulsion d'un Afghan par avion poursuivie en justice

En refusant de prendre place sur un vol en partance pour la Turquie, Elin Ersson avait réussi à empêcher l'expulsion d'un ressortissant afghan. Elle est désormais poursuivie en justice et risque une peine pouvant aller jusqu'à six mois de prison.

Les autorités suédoises ont annoncé le 19 octobre leur intention de poursuivre en justice Elin Ersson, cette étudiante militante pro-immigration de 21 ans qui avait empêché en juillet dernier l'expulsion d’un ressortissant afghan vers son pays d’origine.

La jeune activiste va être poursuivie devant le tribunal de Göteberg à une date encore indéterminée pour avoir enfreint le droit aérien. Selon le procureur, cité par le Guardian, elle ne s'est pas conformée à la demande du commandant de bord et a refusé de s’asseoir malgré les demandes répétées de l’équipage. Elle risque une amende et une peine pouvant aller jusqu'à six mois de prison.

«Mon point de départ, c'est qu'il est humain et mérite de vivre. En Suède, la peine de mort n'existe pas, mais l'expulsion vers un pays en guerre peut être synonyme de mort. Si une personne a commis un crime, elle peut être emprisonnée et purger sa peine en Suède», a fait valoir l'activiste, dans des propos rapportés par le Guardian, insistant par ailleurs sur le fait qu'elle était elle-même innocente de tout crime.

Dans une action préparée la veille, la jeune activiste avait refusé le 24 juillet de prendre place dans un avion en partance pour la Turquie au départ de l’aéroport de Göteberg, finissant par contraindre les autorités à débarquer l'homme. Munie d'une photographie du jeune Afghan dont elle voulait stopper l'expulsion, elle avait pourtant constaté que celui-ci n'était pas à bord. Mais voyant qu'un autre homme sur ce vol allait être expulsé, elle avait décidé de mener à bien son action, en faveur ce dernier. L'individu en question, un ressortissant afghan de 51 ans, avait un casier judiciaire, ayant été condamné pour violences conjugales. Elin Ersson avait filmé et diffusé sur Facebook son action dans une vidéo désormais vue plus de 13 millions de fois.

Les deux Afghans ont depuis été expulsés de Suède.

