«Et puis nous sommés tombés amoureux» : Donald Trump lève le voile sur sa relation avec Kim Jong-un

Le président américain a confié à ses partisans qu'après s'être invectivés pendant des mois, Kim Jong-un et lui-même avaient fini par... «tomber amoureux». Les deux dirigeants ont prévu d'organiser une deuxième rencontre prochainement.

Et la haine fit place à l'amour. Après avoir menacé de «détruire totalement la Corée du Nord», après s'être lancé dans un comparatif de leurs attributs atomiques respectifs – «la mienne est plus grosse» – Donald Trump s'est finalement laissé séduire par la plume du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.

Et puis nous sommés tombés amoureux. Enfin pas concrètement, OK ? Il m'a écrit de belles lettres, ce sont de magnifiques lettres

«Et puis nous sommés tombés amoureux. Enfin pas concrètement, OK ? Il m'a écrit de belles lettres, ce sont de magnifiques lettres», a confié le président américain à ses partisans lors d'un meeting à Wheeling, poussant un peu plus encore le rapprochement diplomatique entre les deux Etats. Et d'insister : «Nous sommes tombés amoureux.»

Tout n'est pourtant pas rose entre Washington et Pyongyang, depuis la rencontre historique entre Donald Trump et Kim Jong-un le 12 juin dernier. La Corée du Nord souhaite en effet conditionner la poursuite de son désarmement à l'instauration d'une relation de confiance avec les Etats-Unis, alors que ces derniers ne comptent pas lever leurs sanctions tant que la dénucléarisation de la péninsule ne sera pas effective. Une situation qui semble inextricable mais qui pourrait évoluer à l'occasion d'une prochaine rencontre, souhaitée par les deux hommes. L'amour aidant...

Lire aussi : «Seuls les plus courageux peuvent faire la paix» : Trump et Kim s'invitent mutuellement